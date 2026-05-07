La Corte d’Assise di Roma ha deciso di sospendere il processo contro Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio avvenuto a Villa Pamphili. La decisione è arrivata in seguito alla consulenza psichiatrica richiesta dalla difesa, che ha portato alla valutazione della necessità di un ricovero in psichiatria. La sospensione riguarda quindi il procedimento giudiziario, mentre si attende l’esito del ricovero.

La Corte d’Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio avvenuto a Villa Pamphili, alla luce degli esiti della consulenza psichiatrica richiesta dalla difesa. La decisione è contenuta in un’ordinanza di 31 pagine con cui i giudici della prima Corte d’Assise hanno accolto la necessità di ulteriori approfondimenti sulle condizioni mentali dell’uomo e sulla sua capacità di partecipare consapevolmente al procedimento giudiziario. Nel provvedimento i magistrati hanno stabilito il trasferimento immediato di Kaufmann in una struttura psichiatrica del Lazio, dove sarà sottoposto a monitoraggio sanitario costante e a sorveglianza continua 24 ore su 24.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Villa Pamphili, stop al processo: ok al ricovero di Kaufmann in psichiatria

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