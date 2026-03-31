La difesa di Carmelo Cinturrino, il poliziotto detenuto con l'accusa di aver ucciso un uomo a Rogoredo, ha richiesto una perizia psichiatrica su cinque testimoni. La richiesta mira a verificare gli effetti della tossicodipendenza sui testimoni coinvolti nel processo. La discussione si è svolta in tribunale durante un'udienza dedicata a valutare le strategie difensive e le testimonianze raccolte finora.

La difesa di Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, chiede al gip di disporre "accertamenti tecnici mediante perizia psichiatrica o consulenza tecnica" su 5 tra i testimoni chiamati a deporre nell'incidente probatorio che comincerà domani per cristallizzare le dichiarazioni che hanno già reso davanti al pm, alla Squadra Mobile e ai legali di parte civile, Marco Romagnoli e Debora Piazza. La consulenza, scrivono gli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, serve a verificare, nelle intenzioni dei legali, "se i testimoni siano affetti da intossicazione cronica da sostanze stupefacenti e, in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Rogoredo, la difesa di Cinturrino chiede la perizia psichiatrica su 5 testimoni: “Da accertare gli effetti della tossicodipendenza”

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