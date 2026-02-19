Novara tentato omicidio nel parcheggio della Passalacqua | condannato a 10 anni

Gianluca Pascai ha ricevuto una condanna di 10 anni per tentato omicidio dopo aver aggredito un senzatetto nel parcheggio della caserma Passalacqua a Novara, avvenuto nel marzo 2022. La lite è scoppiata improvvisamente, portando Pascai a colpire il senza tetto con un oggetto contundente. L’uomo si trovava nel parcheggio per motivi di lavoro, quando è stato coinvolto nella violenta rissa. La sentenza è stata emessa questa mattina dal tribunale. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella città.

É stato condannato a 10 anni per tentato omicidio Gianluca Pascai, l'uomo che ha aggredito un clochard nel parcheggio della caserma Passalacqua nel marzo dello scorso anno. Pascai, 51 anni, senza fissa dimora, aveva litigato con la vittima, pare per una questione di soldi, e aveva colpito il 72enne alla testa con un martello. L'uomo era stato poi trovato e trasportato all'ospedale Maggiore, dove aveva subito un delicato intervento chirurgico. Pascai, che aveva ammesso le proprie responsabilità davanti ai carabinieri quando era stato interrogato, è stato condannato dopo il processo con rito abbreviato.🔗 Leggi su Novaratoday.it

