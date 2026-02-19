Ucciso con colpo di pistola in sala slot | 18enne condannato a 20 anni per l’omicidio di Davide Carbisiero

Il tribunale per i Minorenni di Napoli ha condannato a 20 anni Francesco Franzese, responsabile dell’omicidio di Davide Carbisiero, ucciso con un colpo di pistola il 13 aprile 2025 in una sala slot di Cesa. La causa dell’omicidio risale a una lite esplosa nel locale, che ha portato alla sparatoria. I testimoni hanno raccontato di aver visto Franzese estrarre l’arma improvvisamente, mentre i clienti cercavano di fermarlo. La sentenza stabilisce la responsabilità dell’adolescente per il gesto violento. La vicenda ha suscitato grande scalpore nella comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il gup del tribunale per i Minorenni di Napoli Filomena Capasso ha condannato a 20 anni di carcere il 18enne Francesco Franzese, accusato dell’ omicidio di Davide Carbisiero, 19 anni, ucciso con un colpo di pistola il 13 aprile del 2025 in una sala slot di Cesa (Caserta), in via Berlinguer. I due ragazzi erano amici. Il pubblico ministero Francesco Regione aveva chiesto una condanna inferiore, a 18 anni di reclusione. La vittima, residente nel vicino comune di Succivo, fu ritrovata in una pozza di sangue all’interno della sala slot, colpita alla giugulare da un colpo di pistola che poi si scoprirà essere una calibro 8 con canna modificata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

