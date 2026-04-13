La psicologa forense Roberta Bruzzone ha visitato il Tribunale di Roma per un colloquio con Rexal Ford, di passaporto Francis Kaufmann, imputato per i delitti avvenuti a Villa Pamphili. Durante l'incontro, la professionista ha commentato la presunta strategia dell'imputato di fingere una malattia psichiatrica. La discussione si inserisce nell’ambito del procedimento giudiziario che riguarda i due omicidi avvenuti nel parco romano.

La psicologa forense e personaggio televisivo Roberta Bruzzone, dal Tribunale a Roma dove ha avuto un colloquio con Rexal Ford, di passaporto Francis Kaufmann, imputato per gli omicidi di Villa Pamphili, trae le sue considerazioni. “È una persona consapevole della gravità di quello che ha fatto. Sa perfettamente di non avere via d’uscita processuale e sta simulando, per altro in modo grossolano e maldestro, una condizione psichiatrica che assolutamente non sperimenta”, dice Bruzzone. Lo statunitense, non presente all’udienza di questa mattina, è accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di pochi mesi Andromeda, abbandonando i corpi nel parco romano di Villa Villa Doria-Pamphili.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidi Villa Pamphili, Bruzzone: “Kaufmann finge malattia psichiatrica”

Omicidi di Villa Pamphili, disposta perizia psichiatrica per KaufmannNell'udienza di questa mattina la Corte ha conferito l'incarico per la perizia che verrà completata entro 30 giorni.

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