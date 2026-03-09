Omicidi di Villa Pamphili disposta perizia psichiatrica per Kaufmann

I giudici della prima corte di Assise hanno deciso di disporre una perizia psichiatrica su Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di sua figlia e della compagna. La richiesta è stata accolta dopo aver sciolto la riserva, nel procedimento che riguarda il caso di Villa Pamphili. Kaufmann è attualmente sotto processo per i due omicidi avvenuti nel parco romano.

Nell'udienza di questa mattina la Corte ha conferito l'incarico per la perizia che verrà completata entro 30 giorni. A sollecitare l'accertamento era stata la difesa di Kaufmann, che nel frattempo è stato trasferito dal carcere di Rebibbia a quello di Regina Coeli. RomaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Omicidi Villa Pamphili: "Anastasia e la figlia Andromeda strangolate. La piccola non mangiava da giorni" La tenuta da 100 ettari, i farmaci per sedare un'anziana e la mazzetta. L'abisso dietro l'asta pilotata alle porte di Roma Boato nella notte ad Acilia: bomba distrugge un bar. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Villa Pamphili, disposta perizia psichiatrica per Francis KaufmannLa presidente della prima Corte d’Assise di Roma ha disposto una perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, noto anche con l’alias Rexal Ford,... Omicidio Villa Pamphili, disposta la perizia psichiatrica per Francis KaufmannProsegue a Roma il processo per il duplice femminicidio avvenuto a Villa Pamphili, uno dei casi di cronaca più sconvolgenti degli ultimi mesi. Aggiornamenti e notizie su Omicidi di Villa Pamphili disposta... Temi più discussi: Quarticciolo: minaccia di morte e picchia la madre 72enne con un barattolo; Ucciso in casa Mario Ruoso, il patron di TelePordenone: Colpito alla testa con corpo contundente; Bimba investita all'asilo: la Cassazione conferma la condanna a 2 anni e mezzo per la maestra. Delitto di Villa Pamphili, perizia psichiatrica per Francis Kaufmann: è accusato del duplice omicidioLa Corte d’Assise di Roma dispone una perizia psichiatrica su Kaufmann per accertare se può stare in giudizio nel caso Villa Pamphili ... affaritaliani.it Villa Pamphili, ok alla perizia psichiatrica per Kaufmann: dovrà stabilire se può stare a processoIl perito incaricato dai giudici dovrà stabilire se Kaufmann è in grado di partecipare in modo consapevole al processo. tag24.it Il duplice omicidio di Villa #Pamphili. La piccola Andromeda era denutrita e non mangiava da diversi giorni. Così il medico legale al processo di Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso, strangolandole, la figlia e la compagna Anastasia. - facebook.com facebook