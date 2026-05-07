Omicidi con la ricina gli investigatori | Abbiamo il movente Nuovo interrogatorio per Laura Di Vita

Le indagini sugli omicidi avvenuti con l’utilizzo di ricina a Pietracatella si sono approfondite, portando gli investigatori a credere di aver individuato il motivi che avrebbero spinto all’azione. Nella giornata di oggi è stato svolto un nuovo interrogatorio a carico di una persona coinvolta nel caso, mentre gli agenti continuano a raccogliere prove e a seguire le piste aperte.

L’indagine sugli omicidi con la ricina a Pietracatella è a una svolta. Gli inquirenti sono conviti di aver trovato il movente. Che sarebbe nell’ ambito familiare e girerebbe intorno a cinque sospetti. Ma soprattutto, Laura Di Vita, già sentita per tre volte a lungo dagli investigatori, verrà nuovamente convocata in questura a Campobasso tra oggi e domani. E ascoltata questa volta alla presenza della procuratrice di Larino Elvira Antonelli. Il movente degli omicidi con la ricina. L’individuazione di un possibile movente che spieghi l’avvelenamento di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita viene confermata a Repubblica da fonti qualificate.🔗 Leggi su Open.online

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