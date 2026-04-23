A quattro mesi dall’inizio delle indagini, le autorità hanno sequestrato il telefono della figlia di uno dei sospettati coinvolti nel caso della ricina. Contestualmente, è stato effettuato un nuovo interrogatorio alla cugina di uno dei principali indagati. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi per fare luce sui dettagli della vicenda, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Campobasso, 23 aprile 2026 – Il giallo della ricina segna un momento di svolta, dopo quattro mesi il cerchio sembra stringersi. Ci sono fatti nuovi: sequestrato il telefonino di Alice Di Vita, figlia diciottenne di Gianni e di Antonella Di Ielsi (morta avvelenata assieme all’altra figlia di 15 anni). Inoltre, nelle prossime ore, sarà sentita per la terza volta, ancora come persona informata sui fatti, la cugina Laura Di Vita, mentre mercoledì sera, fino a tarda notte, erano stati ascoltati cinque compagni di classe di Alice. Una convocazione, quella di Laura, quanto meno inattesa perché la donna, insegnante di sostegno di 40 anni, era stata già ascoltata due volte per complessive sette ore.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Svolta nel giallo della ricina, sequestrato il telefono della figlia Alice. Nuovo interrogatorio per la cugina Laura

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