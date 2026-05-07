Omaggio a Rosa Balistreri concerti al Palacultura e sagre | cosa fare nel weekend a Messina

Per il weekend a Messina, sono in programma concerti e sagre che animano la città. Tra gli appuntamenti principali, si terrà un omaggio a Rosa Balistreri presso il Palacultura Vittorio Emanuele, con esibizioni dedicate alla cantante siciliana. Inoltre, si svolgeranno numerosi eventi nelle piazze e nelle aree pubbliche, offrendo concerti, degustazioni e feste popolari per i residenti e i visitatori.

Dubbi su cosa fare nel weekend? Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana.Omaggio a Rosa Balistreri al Vittorio Emanuele. Musica protagonista al Palacultura. Non mancheranno gli appuntamenti con gli spettacoli teatrali.Escursione alle scoperta delle bellezze del territorio a Capo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare a Padova e provincia nel weekend del Primo Maggio: eventi, concerti, sagre e visite Gipsy’s King, omaggio a Morricore e ingresso gratuito per le donne al museo: cosa fare nel weekend a MessinaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Una rosa di vetro e un uovo riparato con l’oro: nasce il progetto internazionale dedicato a Rosa Balistreri; Vinni a cantari: un fiore per Rosa Balistreri al Vittorio Emanuele dal 7 al 10 maggio 2026; Le voci che restano, al Teatro Jolly lo spettacolo che intreccia le storie di Rita Atria, Stefania Noce e Rosa Balistreri; ''Le voci che restano'', al Teatro Jolly di Palermo il teatro-canzone dedicato a Rita Atria, Stefania Noce e Rosa Balistreri. Fondazione Made in Sicily Ets promuove un progetto internazionale dedicato a Rosa BalistreriUna scelta semplice (e un’azione gratuita) può trasformarsi in un’opera d’arte ricca di significati simbolici, destinata a rimanere nel tempo. La Fondazione MADE IN SICILY Museum ETS lancia la campagn ... blogsicilia.it Una rosa di vetro e un uovo riparato con l’oro: nasce il progetto internazionale dedicato a Rosa BalistreriLa Fondazione Made in Sicily lancia la campagna del 5x1000 per finanziare due installazioni artistiche tra Palermo e Licata in vista del centenario della cantautrice ... agrigentonotizie.it Fondazione Made in Sicily Rosa Balistreri Cent'Anni - facebook.com facebook