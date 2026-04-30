Cosa fare a Padova e provincia nel weekend del Primo Maggio | eventi concerti sagre e visite

Per il weekend del Primo Maggio, a Padova e nella provincia si svolgono numerosi eventi tra concerti, sagre e visite guidate. Sono previste diverse attività per chi desidera trascorrere alcuni giorni all'aperto o partecipare a manifestazioni culturali. L'elenco completo delle iniziative è disponibile online e comprende appuntamenti di vario tipo distribuiti in vari comuni della zona.

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.Tutti gli eventi di VENERDÌ 1 MAGGIOTutti gli eventi di SABATO 2 MAGGIOTutti gli eventi di DOMENICA 3 MAGGIOUn weekend lungo e densissimo, tra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate San Valentino, sagre e Carnevale: cosa fare a Padova e provincia nel weekendUn fine settimana ricchissimo tra città e provincia quello da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026. Cosa fare nel weekend a Padova: concerti, carnevale, visite guidate e grandi mostreConcerti, teatro, visite guidate, mercatini e appuntamenti enogastronomici animano Padova e provincia da venerdì 20 a domenica 22 febbraio tra... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Primo Maggio in Veneto: tra ville venete, fumetti e sapori di primavera; Nuove date per L'Europa in Prato, l'appuntamento di Fiva Confcommercio; Asian Street Food Festival, quattro giorni con il meglio del cibo e delle tradizioni asiatiche al Parco della Musica; Demetra e Persefone del Teatro dell’Orsa al Festival Risvegli di Padova. Ponte Primo Maggio, Salerno verso il pienone "Otto camere su dieci già prenotate" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #Salerno #Cronaca #ponte #primo #maggio - facebook.com facebook Primo maggio, Internazionali di tennis e grandi eventi: niente riposi per i tassisti di Roma ift.tt/X5ZzUMO x.com