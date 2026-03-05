Gipsy’s King omaggio a Morricore e ingresso gratuito per le donne al museo | cosa fare nel weekend a Messina

Nel fine settimana a Messina si svolgono due eventi principali: il concerto di Gipsy’s King, dedicato a Morricone, e l’ingresso gratuito per le donne al museo. La città si anima con musica e teatro, offrendo diverse opportunità di intrattenimento per residenti e visitatori. La guida ai principali appuntamenti evidenzia le occasioni da non perdere durante il weekend.

Pablo Reyes protagonista al Vittorio Emanuele. Inseguendo quel suono al Palacultura. Siti culturali gratuiti in Sicilia per la Giornata internazionale Dubbi su cosa fare nel weekend? Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Musica e teatro i due grandi protagonisti. Si parte con Pablo Reyes, membro fondatore dei leggendari Gipsy Kings fondatore dei Gipsy's King e Chiara Civello in concerto al Vittorio Emanuele.