Agricoltura 98 milioni per chi vuole iniziare | pubblicate le graduatorie per giovani e nuovi imprenditori

La Regione Siciliana ha reso pubbliche le graduatorie provvisorie di due bandi rivolti a giovani e nuovi imprenditori nel settore agricolo. Complessivamente, sono circa 98 milioni di euro destinati a finanziare chi desidera avviare un’attività agricola, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese. Le graduatorie riguardano soggetti che hanno presentato domanda per accedere ai finanziamenti previsti dai bandi.

Dalla Regione sostegni per avviare attività agricole: incentivi per under 41 e per chi entra nel settore anche dopo i 40 anni Passo avanti per il ricambio generazionale in agricoltura: la Regione Siciliana ha pubblicato le graduatorie provvisorie di due bandi strategici destinati a sostenere chi vuole avviare una nuova attività nel settore. Si tratta degli interventi Sre01 “Insediamento giovani agricoltori” e Sre02 “Insediamento nuovi agricoltori”, previsti nell’ambito del Piano strategico Pac 2023-2027, per una dotazione complessiva di 98 milioni di euro. Nel dettaglio, 78 milioni sono destinati ai giovani imprenditori, mentre 20 milioni sono rivolti a chi decide di intraprendere per la prima volta un’attività agricola anche in età più avanzata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Agricoltura, nuovo bando da 28 milioni per giovani imprenditori agricoliPiù risorse per sostenere i giovani agricoltori, favorire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del sistema agroalimentare... Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicate le graduatorie per 150 milioni di euroIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note oggi le graduatorie relative ai finanziamenti per l’acquisto di arredi didattici innovativi... Temi più discussi: Siccità, svolta in Maremma: maxi diga ad Alberese porta acqua a 100 aziende; Agricoltura. Bando regionale da 10 milioni di euro per i viticoltori siciliani; Una diga contro la siccità. Super progetto, ci siamo. Ecco i soldi dalla Regione. gricoltura, pubblicate graduatorie provvisorie di due bandi da 98 milioni. Sammartino: Dal governo Schifani grande opportunità per i giovani produttoriI bandi riguardano l'Intervento Sre01 Insediamento giovani agricoltori e Sre02 Insediamento nuovi agricoltori del complemento per lo sviluppo rurale della Regione Siciliana al Piano strategico Pac ... ilsicilia.it Lavori anti siccità: la Regione finanzia il progetto del Consorzio di Bonifica per l’agricoltura maremmanaIl Consorzio di Bonifica 6 Toscana sud installa una diga mobile ad Alberese, in provincia di Grosseto, contro la siccità ... grossetonotizie.com Emergenza maltempo nel Metapontino, agricoltura in crisi: il sostegno di Ugl Matera all’azione regionale #basilicata #crisi #emergenza #maltempo #metapontino #UglMatera #VitoBardi - facebook.com facebook Il vino buono si fa in vigna E se ieri siamo scesi nelle cantine, oggi si riparte da qui: dalla terra. Stivali di gomma, mani nel suolo e via tra i filari per dissodare, praticare il diserbo manuale e capire davvero cosa significa agricoltura rigenerativa #MoetChand x.com