Apicoltura in arrivo oltre 1,3 milioni per il miele | pubblicate le graduatorie definitive

Sono state rese pubbliche le graduatorie definitive del bando destinato al sostegno dei progetti per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele. Le graduatorie sono state pubblicate sul sito dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura. La somma complessiva destinata a questo intervento supera 1,3 milioni di euro, e riguarda la campagna apistica 2025-2026.

Sono state pubblicate sul sito dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura le graduatorie definitive relative al bando destinato ai progetti per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, nell’ambito della campagna apistica 2025-2026.La misura dispone di una.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Apicoltura, approvate le graduatorie del bando da 1,3 milioni di euroSono state approvate dal dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana le graduatorie definitive del bando per la presentazione dei progetti... Agricoltura, 98 milioni per chi vuole iniziare: pubblicate le graduatorie per giovani e nuovi imprenditoriDalla Regione sostegni per avviare attività agricole: incentivi per under 41 e per chi entra nel settore anche dopo i 40 anni Passo avanti per il...