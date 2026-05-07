Oltre le rinnovabili La ricetta di Enea per l’autonomia energetica

L’ENEA si conferma come protagonista nella strategia energetica italiana, puntando su diverse soluzioni per raggiungere l’autonomia energetica. Oltre alle fonti rinnovabili, l’ente si occupa di sviluppare un hub dedicato alle materie prime critiche e di promuovere i piccoli reattori modulari, noti come SMR. Questi progetti rappresentano le principali iniziative dell’agenzia per diversificare il mix energetico e rafforzare la sicurezza di approvvigionamento del paese.

Dall’hub per le materie prime critiche alla scommessa sui piccoli reattori modulari (SMR), l’ ENEA è oggi il cuore pulsante della strategia energetica nazionale. Mentre il gas continua a influenzare i costi delle imprese, la presidente Francesca Mariotti spiega la ’terapia d’urto’ dell’agenzia: un mix integrato di ricerca, economia circolare e nuove filiere industriali. Presidente Mariotti, l’Europa sta cercando di passare dalla dipendenza dai combustibili fossili a una nuova autonomia tecnologica. Come si sta muovendo l’ENEA? "Nell’ambito dei progetti Horizon Europe, stiamo orientando le nostre attività in modo coerente con il Critical Raw Materials Act e i principi dell’economia circolare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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