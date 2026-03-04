Energia Enea porta al Key di Rimini tecnologie artistiche e IA per le rinnovabili

Enea presenta al Key di Rimini nuove tecnologie nel settore dell’energia, tra cui l’intelligenza artificiale applicata al fotovoltaico, sistemi innovativi per la produzione di idrogeno e strumenti per le diagnosi energetiche. L’evento mostra anche soluzioni per incentivare le imprese e combina aspetti tecnici con elementi artistici, puntando a integrare tecnologia e creatività nel campo delle energie rinnovabili.

Intelligenza artificiale applicata al fotovoltaico, tecnologie per l'idrogeno, diagnosi energetiche e incentivi per le imprese, energia che diventa arte. Questi i temi principali che Enea presenta a Key 2026, da oggi alla fiera di Rimini fino a venerdi' 6 marzo. I rappresentanti Enea saranno impegnati in un fitto programma di sedici workshop tematici e si alterneranno tra i due stand – uno istituzionale nella hall sud (1A) e l'altro (133) nel padiglione B4 dedicato all'idrogeno – dove verranno presentate le ultime novita' nel settore della ricerca sull'energia e dell'efficienza energetica.