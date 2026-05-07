Oltre la produzione La sfida dell’accumulo per fare la differenza

Negli ultimi anni, la produzione di energia pulita è aumentata, ma la vera sfida rimane la conservazione. Le tecnologie di accumulo sono diventate un punto centrale nelle strategie di sviluppo energetico, con investimenti e innovazioni che si moltiplicano. La capacità di immagazzinare l’energia prodotta permette di migliorare l’efficienza e garantire una fornitura più stabile. Questa evoluzione si sta verificando in diversi paesi, con progetti di grandi impianti di stoccaggio che avanzano rapidamente.

Non basta produrre energia pulita, occorre imparare a conservarla. Per questo si sta accelerando l’installazione di grandi parchi batterie agli ioni di litio (BESS - Battery Energy Storage Systems) e, parallelamente, sperimentando soluzioni a lunga durata, come le batterie a flusso o l’ idrogeno, per garantire che l’elettricità prodotta nelle ore di picco solare sia disponibile durante i picchi di domanda serali. Secondo i dati più recenti di Terna e del Ministero dell’Ambiente, per centrare gli obiettivi del PNRR e svincolarsi progressivamente dal gas, il Paese necessita di circa 10 GW di nuova capacità di accumulo entro il 2030. Si tratta di un volume imponente, che richiede non solo investimenti finanziari, ma una visione infrastrutturale integrata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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