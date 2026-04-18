Adriano Panatta, ex tennista italiano nato nel 1950, ha commentato le recenti prestazioni di Jannik Sinner, affermando che il giocatore sembra provenire da un altro pianeta. In particolare, ha sottolineato come la felicità possa influenzare l’esito di una partita, soprattutto in uno scontro tra Sinner e il suo avversario più forte. Panatta, vincitore di diversi titoli importanti negli anni Settanta, ha espresso questa opinione in un contesto di analisi sui campioni attuali.

Adriano Panatta, uno dei simboli dello sport italiano, è nato a Roma il 9 luglio 1950. Nel 1976 vinse gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros e la Coppa Davis. È stato l'unico giocatore capace di battere Björn Borg sulla terra rossa di Parigi per ben due volte, raggiungendo il quarto posto nel ranking mondiale. In carriera ha conquistato 10 titoli ATP in singolare. Dopo il ritiro nel 1983, è rimasto nel tennis come capitano di Davis e ha intrapreso una fortunata carriera nella motonautica, stabilendo un record mondiale di velocità nel 1991. Oggi è opinionista e volto televisivo. Ha tre figli nati dal matrimonio con Rosaria Luconi e, dopo il divorzio, si è sposato con l’avvocato Anna Bonamigo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Panatta: «Sinner? Viene da Marte. Nella sfida con Alcaraz la felicità può fare la differenza»

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