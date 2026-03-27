Torna Coperte oltre i confini | quando l' arte dell' uncinetto incontra il desiderio di fare la differenza

Domenica 29 marzo, piazza Roma ad Ancona ospiterà la 17ª edizione di “Coperte oltre i confini”. L’evento vede coinvolti appassionati di uncinetto che creano coperte e altri manufatti con lo scopo di raccogliere fondi e materiali per persone in difficoltà. La manifestazione si svolge ogni anno e coinvolge volontari e artigiani locali, portando in piazza colori e solidarietà.

Ogni creazione è acquistabile a 25 euro. Il ricavato sarà utile a sostenere progetti di medicina umanitaria e iniziative sociali ad Ancona, in Italia e all'estero Cosa succede dunque, quando l’arte dell’uncinetto incontra il desiderio di fare la differenza? Nasce un progetto capace di unire persone, culture e territori. Dal 2019, grazie all’impegno di Cinzia Menghini e dell’organizzazione Mam Beyond Borders, centinaia di volontari realizzano coperte fatte a mano che diventano simbolo di cura e vicinanza. Ogni coperta – unica, colorata e grande 1x1 metro, è molto più di un oggetto: è un gesto concreto di solidarietà, un abbraccio che attraversa i confini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Torna "Coperte oltre i confini": quando l'arte dell'uncinetto incontra il desiderio di fare la differenza Articoli correlati L’arte senza titolo: come il pensiero si diffonde oltre i nomi e i confini dell’operaSabato 7 febbraio 2026, alle ore 20, si apre a Bologna, nello spazio studio erAArte in via Nazario Sauro 7/a, una mostra che sfida le convenzioni... Avellino, dalla fragilità alla forza: quando la fiducia torna a fare la differenzaTempo di lettura: 2 minutiUna vittoria pesante, forse la più significativa della stagione.