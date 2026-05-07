Oltre il traguardo | sport e parità di genere tre incontri tra Recanati e Osimo

VILLA MUSONE – Lo sport come palestra di vita e motore di cambiamento sociale. Nasce da questa premessa l'iniziativa "Oltre il traguardo: sfide e percorsi di parità", un ciclo di tre incontri promosso da due eccellenze sportive del territorio: il Villa Musone Calcio, realtà che sta puntando con.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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