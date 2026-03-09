Poste parità di genere oltre il 60% | nel Palermitano oltre mille donne impiegate in ufficio e come portalettere

Nel Palermitano, più di mille donne lavorano in Poste Italiane, tra uffici e consegne, superando il 60% di presenza femminile. Questo dato si riferisce alla situazione aziendale immediatamente dopo la Giornata internazionale della Donna. La percentuale di donne impiegate rappresenta una quota significativa nel contesto lavorativo locale di Poste Italiane. I numeri evidenziano l’importanza di questa presenza femminile nel territorio.

All’indomani della Giornata internazionale della Donna, i numeri della presenza femminile di Poste Italiane in provincia di Palermo confermano l’attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario quale quello della parità di genere nel mondo del lavoro. Poste Italiane in Sicilia vanta una solida presenza femminile che si attesta sul 50% dell’intero organico e la provincia di Palermo, con oltre 1000 donne impiegate tra uffici postali, staff e logistica, dà il proprio importante contributo. Sono inoltre più di 80 le figure di responsabilità e dirigenziali ricoperte da donne in ogni settore aziendale e i numeri più promettenti si incontrano nel comparto degli uffici postali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

