Walk & Run for Women | a Riccione per sport diritti e parità di genere in movimento

Il progetto “Walk & Run for Women” nasce per celebrare la Giornata internazionale della donna e promuove l’uguaglianza di genere attraverso attività sportive e culturali. La manifestazione si svolge a Riccione il 7 e l’8 marzo, coinvolgendo molte persone in camminate, corse non competitive e workshop dedicati ai diritti femminili. La presenza di installazioni e incontri mira a sensibilizzare il pubblico su temi di parità e rispetto. La partecipazione è aperta a tutti.

Lo sport, anzi il movimento, di pari passo, come strumento di diritti, inclusione e consapevolezza è il tema al centro dell’incontro stampa che questa mattina, alle 11.30, al Palazzo del Turismo di Riccione, presenta la prima edizione della “Walk & Run for Women”, in programma il 7 e l’8 marzo. Un progetto promosso da Assist – Associazione nazionale atlete Aps, accolta da Regione Emilia-Romagna e Comune di Riccione come luogo simbolico per trasformare la Giornata Internazionale della Donna in un’azione concreta e condivisa. Che cammina. La conferenza riunisce istituzioni, terzo settore e mondo dello sport, confermando il sostegno del Comune di Riccione e della Regione Emilia-Romagna a un’iniziativa che mette al centro la parità di genere attraverso l’attività motoria, la cultura e il confronto pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sport e workshop per i diritti delle donne con il debutto di "Walk & Run for Women"Sabato 7 e domenica 8 marzo Riccione si riempie di sport e iniziative dedicate ai diritti delle donne.

In Abruzzo tante aziende certificate sulla parità di genere, ma diritti e occupazione continuano a mancareIn Abruzzo, molte aziende hanno ottenuto la certificazione sulla parità di genere, ma le cose non sono migliorate per quanto riguarda i diritti e l’occupazione delle donne.

Non solo sport e salute, anche diritti delle donne. A Riccione la «Walk & Run for Women»Sabato 7 e domenica 8 marzo la città romagnola ospita corsa (10km), camminate (2 e 5km) e approfondimenti. Madrine dell’iniziativa le leggende dello sport azzurro Bellutti, Benelli, Passaro e Ceccatel ... corriere.it

Corri, cammina, partecipa: a Riccione la Walk & Run for Women diventa rito collettivo per i diritti delle donneIscrizioni aperte per l’evento che si terrà il 7 e 8 marzo: sport, salute e parità si incontrano in una due giorni aperta a tutte e tutti. Sabato workshop e incontri pubblici, mentre domenica si va di ... quotidiano.net

A Riccione il weekend dell’8 marzo scatterà la prima edizione di “Walk & Run for Women – Cammina e corri per i diritti delle donne”, un progetto che trasforma la Giornata internazionale della donna in un’esperienza collettiva di movimento, confronto e c - facebook.com facebook

