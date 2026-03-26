Durante la notte, in alcune zone del Trentino, sono caduti alberi nelle valli di Sorda e Valsugana, mentre in val dei Mocheni si sono registrate raffiche di vento intense. A quote superiori ai 900 metri è caduta neve, causando disagi e danni sul territorio. Non sono segnalati incidenti o feriti, ma i danni alle infrastrutture sono ancora in fase di valutazione.

Alberi caduti durante la notte in Valsorda e Valsugana, forti raffiche di vento in val dei Mocheni e neve sopra i 900 metri. La primavera deve attendere in Trentino, tant'è che la Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per vento forte fino alle 24 di domani. Da ieri sera il passaggio di un fronte freddo ha fatto crollare le temperature anche di 8 gradi in montagna con pioggia e neve. Secondo le previsioni a quote superiori i 1.000-1.200 metri potranno cadere tra 5 e 15 centimetri di neve o di più soprattutto alle quote più alte. I venti tenderanno a ruotare e intensificare da Nord con raffiche forti o molto forti, soprattutto nelle zone esposte in montagna, dove localmente potranno superare i 120 chilometri orari. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Neve e alberi caduti: tutti i danni causati dal maltempo in Trentino

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