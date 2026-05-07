Asi Oliviero | Partiti a gamba tesa nel direttivo cambia il primo violino ma la musica è la stessa Stop ai curricula ora vale l’amicizia politica

Durante il recente direttivo dell'ASI, è stato evidenziato che, nonostante alcuni cambiamenti tra i membri di rilievo, la direzione e la composizione generale dell'ente sono rimaste invarianti. Un rappresentante ha commentato che, sebbene siano stati sostituiti alcuni protagonisti, la struttura e le dinamiche interne non hanno subito modifiche sostanziali. Inoltre, è stato deciso di sospendere l'uso di curricula e di privilegiare invece le relazioni politiche tra i partecipanti.

“All’Asi è cambiato solo il primo violino, ma il direttore e l’orchestra sono sempre gli stessi. Anzi, rispetto al “deserto” delle ammissioni che c’era prima, ora è chiaro a tutti che i due partiti fra i più influenti nel centrosinistra hanno avuto un peso decisivo nella scelta del presidente dell’Asi di Caserta e del nuovo componente del direttivo, a dispetto della prassi della selezione in base ai curricula e alle competenze che dovevano prevalere su tutto, anche sulla politica”. Così, il consigliere regionale Gennaro Oliviero interviene sull’assetto della nuova governance dell’Area di Sviluppo Industriale di Caserta, dopo il termine dell’era Pignetti nell’Asi di Terra di Lavoro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Asi, Oliviero: “Partiti a gamba tesa nel direttivo, cambia il primo violino ma la musica è la stessa. Stop ai curricula, ora vale l’amicizia politica” Notizie correlate Il presidente a gamba tesa: «Stop ai social network per gli under 14»La professoressa accoltellata in provincia di Bergamo da un suo studente è soltanto l'ultimo di una serie incredibile di episodi di violenza che vede... La rivincita di Oliviero: "Partiti dal dissesto, ora 2 milioni in casse comunali"“Ci sono due milioni di euro nelle casse del Comune, frutto della gestione coraggiosa degli ultimi anni di amministrazione.