Oleggio Magic Basket sfuma il sogno playoff | Oderzo vince di un punto in gara 2

Oleggio Magic Basket si ferma agli ottavi di finale playoff di serie B interregionale, perdendo la gara 2 contro Oderzo per 59-60. La partita si è disputata su un livello molto equilibrato, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo e mostrato un buon ritmo di gioco. Dopo aver vinto la prima sfida, gli avversari sono riusciti a conquistare il passaggio del turno con un punto di scarto all’ultima sirena.

Gara 2 degli ottavi di finale playoff di B interregionale vede l’Oleggio Magic Basket perdere contro Oderzo 59-60, dopo 40 minuti giocati assolutamente alla pari e anzi con un’ottima qualità in campo degli Squali. Cala così il sipario sulla stagione 20252026.La partitaSquali in campo con.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Oleggio Magic Basket, dentro o fuori: stasera a Boffalora gara 2 contro OderzoUn solo obiettivo: allungare la serie, soprattutto dopo una gara 1 giocata a così alto livello e sfumata soltanto nel finale. Oleggio Magic Basket: settimo posto e playoff, sfida verso il sogno? Cosa sapere L'Oleggio Magic Basket conquista il settimo posto in Serie B con 26 punti. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Oleggio Magic Basket, sfuma il sogno playoff: Oderzo vince di un punto in gara 2. Oleggio Magic Basket, sfuma il sogno playoff: Oderzo vince di un punto in gara 2Squali in campo con Costaglione, Ceccato, Youssef, Restelli e Gulic. Oderzo con Barro, Tadiotto, Alberti, Fazioli e Bellato. L’avvio è in equilibrio (4-4), poi gli Squali alzano subito il ritmo e due ... novaratoday.it Oleggio Magic Basket, dentro o fuori: stasera a Boffalora gara 2 contro OderzoUn solo obiettivo: allungare la serie, soprattutto dopo una gara 1 giocata a così alto livello e sfumata soltanto nel finale. Stasera, mercoledì 6 maggio alle 20,30 a Boffalora, si gioca gara 2 degli ... novaratoday.it