Oleggio Magic Basket dentro o fuori | stasera a Boffalora gara 2 contro Oderzo
Stasera si gioca a Boffalora gara 2 tra Oleggio Magic Basket e Oderzo, dopo la partita di apertura che si è conclusa con una vittoria molto combattuta per entrambe le squadre. La formazione di casa punta a prolungare la serie, cercando di ottenere una vittoria che le permetta di mantenere vivo il sogno di passare il turno. La sfida si preannuncia ancora più intensa rispetto alla prima, vista la qualità mostrata nel primo incontro.
Un solo obiettivo: allungare la serie, soprattutto dopo una gara 1 giocata a così alto livello e sfumata soltanto nel finale. Stasera, mercoledì 6 maggio alle 20,30 a Boffalora, si gioca gara 2 degli ottavi di finale playoff di B Interregionale fra l'Oleggio Magic Basket e Oderzo Basket.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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