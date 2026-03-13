Il bagno delle donne | lo spettacolo che racconta l' amore di una mamma per la figlia al Teatro Al Convento

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Una commedia dolcemente comica che racconta l'amore di una mamma per la propria figlia che, all'età di 43 anni, si ritrova ancora in casa con lei.Il nuovo spettacolo, scritto e diretto da Orazio Bottiglieri, "Il bagno delle donne", vede come protagonisti Mary Cipolla, Tiziana Martilotti e lo stesso Bottiglieri.Le tante preghiere per trovarle un uomo accanto danno un esito comico e buffo con l'arrivo del simpatico Ugolino che, in maniera sorprendente, arriva dal bagno delle due donne. Il... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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