Olbia emergenza al pronto soccorso | sporcizia e rischi elettrici

A Olbia, il pronto soccorso sta attraversando una difficile situazione legata a condizioni di sporcizia e rischi elettrici. Sono stati segnalati problemi come un quadro elettrico scoperto e ambienti in condizioni non ottimali, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei pazienti e del personale. La questione riguarda anche chi sia responsabile di mantenere le sale d’attesa pulite e sicure, oltre alle modalità con cui vengono gestiti eventuali rischi legati all’impiantistica.

? Cosa scoprirai Come può un quadro elettrico scoperto restare in un pronto soccorso?. Chi deve rispondere della mancanza di igiene nelle sale d'attesa?. Quali rischi corrono i bambini presenti tra i pazienti in sala?. Perché la manutenzione del Giovanni Paolo II è arrivata a questo punto?.? In Breve Presenza di minori tra i pazienti in sala d'attesa del Giovanni Paolo II.. Rischio tecnico per quadro elettrico scoperto all'interno del reparto di emergenza.. Odori sgradevoli e pavimenti sporchi segnalati dai degenti nel pomeriggio.. Necessità di verifiche sulla manutenzione ordinaria presso la struttura di Olbia.. Un paziente ha denunciato lo stato igienico della sala d’attesa del pronto soccorso Giovanni Paolo II di Olbia questo pomeriggio, segnalando sporcizia e cattivi odori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, emergenza al pronto soccorso: sporcizia e rischi elettrici Notizie correlate Sicurezza al pronto soccorso, la negoziazione per gestire l'emergenzaIl disturbo comportamentale acuto rappresenta oggi una delle sfide più ardue e delicate per chi lavora nei pronto soccorso. Agropoli in emergenza: 12mila accessi senza Pronto SoccorsoAgropoli senza Pronto Soccorso: la battaglia di Celano per riaprire l’emergenza Il consigliere regionale Roberto Celano di Forza Italia ha presentato... Contenuti di approfondimento Da Olbia a La Maddalena, pronto soccorso della Gallura al collasso durante le festePrimo accesso a Olbia dal pomeriggio del 31 dicembre sino alle 5 del 1 gennaio, secondo viaggio della speranza (a La Maddalena) con permanenza in ospedale dalle 11 alle 13 del 2 gennaio e infine nella ... unionesarda.it Olbia: Asl Gallura riattiva un presidio strategico contro il randagismoOlbia. La notizia era attesa da tempo e finalmente, dopo un periodo di stop legato a questioni burocratiche, la Asl Gallura riattiva il servizio di ... olbia.it