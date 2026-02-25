Agropoli in emergenza | 12mila accessi senza Pronto Soccorso
Agropoli senza Pronto Soccorso: la battaglia di Celano per riaprire l’emergenza. Il consigliere regionale Roberto Celano di Forza Italia ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, per la riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Agropoli, attualmente ridotto a un Punto di Primo Intervento. La struttura, classificata come presidio di base in zona disagiata, non garantisce i servizi essenziali, con gravi ripercussioni sulla popolazione, soprattutto in estate. Celano chiede chiarezza sui fondi PNRR destinati alla sanità salernitana e l’adeguamento della struttura agli standard previsti. Agropoli, 25 febbraio 2026 – La situazione diventa critica durante la stagione estiva, quando la popolazione della zona costiera supera i 200mila abitanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
