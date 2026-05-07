Arezzo, 7 maggio 2026 – Da oggi la gestione della Guido d’Arezzo passa ufficialmente a Luca Provenzani. La decisione è stata confermata dopo settimane di discussioni e confronti tra le autorità locali e il consiglio scolastico. Provenzani, nome noto nel settore musicale, assume così il ruolo di referente principale per le attività legate a musica, concerti e iniziative culturali all’interno dell’istituto.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Alla fine la bacchetta l’ha presa lui. E c’era anche da aspettasselo, perché quando in città si parla di musica, concerti, scuola e iniziative culturali, il nome di Luca Provenzani salta sempre fuori. Da oggi il violoncellista aretino è il nuovo direttore della Fondazione Guido d’Arezzo, l’ente del Comune che manda avanti buona parte delle attività culturali cittadine. Appena entrato in carica, Provenzani s’è già rimboccato le maniche. E d’altra parte uno abituato a stare fra orchestre, teatri, allievi e concerti un perde certo tempo. “Sono felice d’aver vinto il bando per questa prestigiosa istituzione – ha detto – ed è un onore mettere la mia esperienza al servizio della Fondazione e della città”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh citti, alla Guido d’Arezzo ora comanda Provenzani

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