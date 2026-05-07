Oggi all’ippodromo Visarno di Firenze si svolge un convegno di sette corse, con inizio alle 15:20, dedicato ai Premi Demidoff, Antinori, Conte Corsini e Reggia di Caserta. L’evento prevede anche la partecipazione di alcuni enti e sponsor, tra cui il Reggia di Caserta, e si prevede un’ampia presenza di pubblico. Si tratta di un appuntamento che si inserisce nel calendario di maggio dell’impianto fiorentino.

Galoppo show nel mese di maggio all’ippodromo fiorentino Visarno ‘Cesare Meli’. Oggi è in programma un interessante convegno di 7 corse, inizio alle 15,20, incentrato sui Premi Demidoff e Antinori, Premi Conte Corsini e Reggia di Caserta ed è atteso un numeroso pubblico. Il Masaf, insieme a Grande Ippica Italiana, ha conferito questo mese a Firenze sette convegni di galoppo ed uno di trotto: Lunedì 4 (già disputato), Giovedì 7 (oggi pomeriggio), Lunedì 11, Giovedì 14, Domenica 17, Martedì 19 Trotto, Giovedì 21, Giovedì 28. Nel precedente convegno, nella sua Firenze, Zar Bitter con Sulas torna al successo nel Premio Conviction. In pista i purosangue di 4 anni ed oltre impegnati sui 1500 metri del Premio Conviction (montepremi euro 14.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi al ’Cesare Meli’ anche il ’Reggia di Caserta’. ’Demidoff’, ’Antinori’ e ’Corsini’. Visarno, un giovedì da applausi

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