Domenica al museo oltre 260mila gli ingressi nei musei statali | Reggia di Caserta al top bene anche Pompei

Domenica, nei musei statali italiani, si sono registrati più di 260.000 ingressi, con la Reggia di Caserta che ha registrato il numero più alto di visitatori. Anche gli scavi archeologici di Pompei hanno attirato un buon afflusso di pubblico. I dati riguardano sia le strutture storiche che i parchi archeologici aperti al pubblico in tutta Italia.

Sono stati oltre 260mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti oggi gratuitamente in occasione della #domenicalmuseo, iniziativa del ministero della Cultura che prevede l'ingresso libero nei luoghi della cultura di propria pertinenza nella prima domenica del mese. Questi i primi dati provvisori fin qui pervenuti. Parco archeologico del Colosseo – Anfiteatro Flavio 15.876; Reggia di Caserta 13.671; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 13.114; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 11.957; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 11.833; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 11.