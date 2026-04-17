Sabato 25 aprile, presso l’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” situato in piazzale delle Cascine, si svolgerà la tradizionale Corsa dell’Arno. L’evento rappresenta una tappa importante nel calendario delle corse di galoppo e richiama appassionati e operatori del settore. La giornata prevede diverse competizioni che attirano partecipanti da varie regioni italiane, con un programma che si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Sabato 25 aprile, all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” (piazzale delle Cascine, 29) si corre la storia del galoppo. Torna con la sua 199ª edizione la “Corsa dell’Arno”, la competizione al galoppo più longeva d'Italia. Istituzionalizzata dal 1827 come Premio dell’Arno, aveva preso vita già da tempo come sfida tra appassionati non solo toscani, ma anche francesi, russi e inglesi all’epoca del prospero Granducato. Dopo quasi due secoli, l’ippodromo fiorentino gestito dalla famiglia Meli mantiene forte la tradizione, non senza un tocco “british” dato dalla collaborazione con il Consorzio Il Cappello di Firenze e grazie alla quale è nato nove anni fa il concorso “Il cappello più bello per Corri la Vita”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’Ippodromo del Visarno-Cesare Meli torna la Corsa dell’Arno

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