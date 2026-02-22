Minibus turistico affonda nel lago ghiacciato più profondo del mondo | 8 morti distrutta intera famiglia

Un minibus turistico si è immerso nel lago Bajkal, il più profondo al mondo, causando la morte di otto persone. Il veicolo, carico di turisti cinesi, è finito nelle acque gelide a causa di un tratto di ghiaccio sottile che non ha retto il peso. Tra le vittime ci sono membri di una stessa famiglia, che viaggiavano per scoprire le bellezze del lago. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle escursioni in zone ghiacciate.

È di 8 morti il bilancio di un incidente verificatosi sul lago Bajkal, il più profondo del mondo, in Siberia: un minibus carico di turisti cinesi è affondato nelle sue acque gelide. Tra le vittime una bimba di 8 anni con i genitori. Indagini in corso.