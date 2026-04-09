Blitz della Polizia Penitenziaria ad Ariano Irpino | sequestrati cellulari droga e oggetti illeciti

Nella serata di ieri, le forze di polizia hanno condotto una perquisizione straordinaria nella prima sezione di un carcere in provincia. Durante l’intervento sono stati trovati e sequestrati cellulari, sostanze stupefacenti e vari oggetti non autorizzati. L’operazione ha coinvolto gli agenti della Polizia Penitenziaria, che hanno controllato le celle e i volumi di detenzione. Nessuna informazione è stata fornita sull’identità dei detenuti coinvolti.

Operazione della Polizia Penitenziaria nel carcere di Ariano Irpino, dove, nel corso di una perquisizione straordinaria effettuata nelle ore serali presso la prima sezione detentiva, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi oggetti illeciti.Oggetti sequestrati: cellulari, droga e strumenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Droga e cellulari in carcere, scatta il blitz della polizia penitenziariaL'intervento è scattato nell'ambito di una mirata attività di intelligence interna. Avellino, blitz della Polizia Penitenziaria: sequestrati droga e smartphone nel carcereNella tarda serata di ieri, presso la Casa Circondariale di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria in servizio di pattuglia automontata ha... Temi più discussi: Droga e cellulari al carcere di Barcellona, tre condanne nel processo sull’inchiesta antimafia; Maxi blitz a Bellizzi, sequestrati i cellulari lanciati dai droni; La droga nel carcere di Barcellona, decise tre condanne; Violenza a Pasqua nel carcere di Perugia: barricate e sprangate prima del blitz. Tre agenti feriti. Maxi operazione della Polizia Penitenziaria a Cavadonna: sequestrati 67 cellulariBlitz nella notte presso la casa circondariale di Siracusa, in contrada Cavadonna, dove la Polizia Penitenziaria ha condotto una vasta operazione conclusasi nelle prime ore del mattino. L’intervento, ... siracusanews.it Droga nel carcere di Bellizzi: la Polizia Penitenziaria sventa il blitz durante i colloquiLa dinamica Il sequestro è avvenuto durante i controlli di routine previsti per i colloqui con i familiari. A far scattare l’allarme sono state le unità cinofile: il fiuto dei cani antidroga ha ... orticalab.it Non si ferma il contrasto allo spaccio di droga nella Capitale: 13 i soggetti finiti in manette a seguito di mirati blitz della Polizia di Stato tra centro, periferie e hinterland della città. Nel mirino degli agenti, abitazioni trasformate in basi di stoccaggio, consegne “del - facebook.com facebook Da Milano a Vibo Valentia, blitz della polizia contro la ndrangheta. Eseguite 54 misure cautelari di presunti affiliati alle cosche x.com