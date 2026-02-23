Furti nel Cilento presa la banda e recuperata refurtiva | ecco come ritrovare gli oggetti rubati
Le forze dell’ordine hanno smantellato una banda di ladri specializzata in furti nel Cilento, recuperando la refurtiva. La loro azione ha portato al sequestro di diversi oggetti trafugati, tra cui elettronica e gioielli, trovati nelle abitazioni degli arrestati. La squadra ha anche individuato un deposito nascosto dove avevano nascosto parte della refurtiva, che ora è pronta per essere restituita ai legittimi proprietari. L’indagine continua per identificare tutti i responsabili coinvolti.
Tempo di lettura: 2 minuti La Questura di Caserta ha pubblicato (al link informatico) sulla bacheca degli gli oggetti recuperati in seguito all’operazione che ha consentito di fermare una banda dedita a furti in appartamento e che sarebbe l’autrice anche di una sereidicolpi ad agropoli e nel Cilento. In particolare, come si legge in una nota del Comune di Agropoli, il 6 febbraio scorso, personale della Questura di Caserta ha portato a termine una brillante operazione su ordine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ai danni di Sono stati fermati e assicurati alla giustizia quattro persone e recuperata la refurtiva di ingente valore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
