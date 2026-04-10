Durante una puntata del quiz televisivo trasmessa il 7 aprile, il conduttore ha pronunciato una frase che ha suscitato immediatamente attenzione e polemiche sui social. Dopo poche ore, l’attenzione si è concentrata anche sulle scuse ufficiali rilasciate dall’ospite, che ha cercato di chiarire la propria posizione. La vicenda ha attirato l’interesse di molti spettatori e commentatori, trasformandosi in un caso mediatico in breve tempo.

Una frase detta con leggerezza, poi diventata un caso mediatico nel giro di poche ore. È quanto accaduto a Gerry Scotti, protagonista di una polemica scoppiata dopo una puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 7 aprile. Il conduttore ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire e chiedere scusa, direttamente in televisione. La frase sugli insegnanti di sostegno che ha scatenato le critiche. Tutto è iniziato durante la presentazione di una concorrente. La donna aveva raccontato di essere abilitata in materie letterarie ma di lavorare, in quell’anno, come insegnante di sostegno. In quel momento, Scotti ha commentato con una frase che ha acceso immediatamente il dibattito: « Chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento ». 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Perdonatemi”. Gerry Scotti, prima la figuraccia e poi le scuse: cos’è successo

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