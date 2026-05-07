Anche il 'Dad' pronunciato da Robert Pattinson tra i momenti del trailer che hanno fatto storcere il naso i puristi, la polemica infuria in vista dell'uscita del film di nolan. Il nuovo trailer di Odissea torna a riaccendere le polemiche dei più intransigenti che vedono di malocchio le licenze poetiche di Christopher Nolan nella rappresentazione dell'Antica Grecia. Dopo i costumi e gli edifici 'troppo moderni', stavolta nel mirino dei puristi è finito l'uso dell'accento americano. Il nuovo adattamento del poema omerico, che si preannuncia maestoso, vede protagonista Matt Damon nei panni di Ulisse. Al suo fianco troviamo Anne Hathaway nel ruolo della moglie Penelope e Tom Holland in quello del figlio Telemaco.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, polemiche per l'accento americano nel trailer: "Sembrano fuori da uno Starbucks"

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Temi più discussi: Trailer di The Odyssey criticato per accenti e uso di 'daddy'; Odissea, neppure il nuovo trailer svela il personaggio di un ruolo controverso, fan delusi e preoccupati; Omero era il George Lucas del suo tempo, Christopher Nolan lancia la sua Odissea e dice: Molto della cultura dei fumetti viene dall’epica; L’Odissea, attori parlano con accento americano, è polemica.

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