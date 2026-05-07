Il 2026 si prevede un anno difficile per l'economia in Puglia, con segnali di stagnazione e calo dell’occupazione, del Pil e dei redditi. La regione si confronta con un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, inflazione elevata e costi energetici crescenti. L’unico settore che mostra segnali di resistenza è l’export, che continua a sostenere in parte l’economia regionale.

Il 2026, alla pari del 2025, sarà un anno di sofferenza per l'economia in Puglia, colpa dello scenario internazionale altamente instabile tra guerre, inflazione e caro energia. Il Pil crescerà solo dello 0,5%, sotto la media nazionale (+0,7%), l’unica nota positiva dovrebbe arrivare dall'export che potrebbe tornare ad aumentare (+2,1%), dopo il -1,3% del 2025 e il -3% del 2024. Queste, in sintesi, sono le previsioni inserite nel nuovo Documento di economia e finanza (Defr) che la Regione Puglia ha approvato nei giorni scorsi dopo averlo aggiornato. I consumi delle famiglie Preoccupano anche i consumi delle famiglie che continueranno a lievitare di poco (+0,4%) e resteranno sotto la media del Sud (+0,5%) e del resto d'Italia (+0,8%).🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Occupazione, Pil e redditi: il 2026 anno di sofferenza. Si salva soltanto l?export

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