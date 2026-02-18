Economia parmense in crescita | Pil +0,7% nel 2026 e occupazione in aumento
Nel 2026, il Pil di Parma cresce dello 0,7% a causa di una ripresa dei settori manifatturieri e dei servizi. La regione beneficia di un miglioramento negli investimenti e di una domanda interna più forte, che sostengono l’economia locale. L’occupazione aumenta grazie all’apertura di nuove imprese e all’espansione di quelle esistenti, creando più posti di lavoro. Le previsioni indicano che anche la provincia di Parma seguirà questa tendenza positiva, mantenendo un ritmo di crescita stabile nel prossimo anno. La situazione rimane in evoluzione, con nuove opportunità all’orizzonte.
Per Parma e provincia, le previsioni economiche per il 2026 indicano una crescita del Pil dello 0,7%, in linea con la media regionale (+0,8%) e nazionale. I dati emergono dalle analisi della Camera di commercio dell’Emilia, basate sugli scenari dell’Osservatorio Prometeia. Il comparto servizi è previsto in crescita dell’1% quest’anno, replicando +1,1% nel 2027. Anche l’industria registra aumenti più contenuti, con una produzione prevista in crescita dello 0,3% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. In lieve calo risultano costruzioni (-0,1% nel 2026 e -3,9% nel 2027) e agricoltura (-0,8% quest’anno e -3,3% nel 2027).🔗 Leggi su Parmatoday.it
Liguria traina l’economia: export in crescita del 6,6%, Pil in aumento e boom della blue economy nel 2026.La Liguria continua a trainare l’economia italiana.
Leggi anche: L’economia è viva e lotta con gli italiani: balzo del Pil nel 2026, ossigeno da export, consumi e occupazioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fiere, risultati in crescita per la terza edizione di Solids Parma; Verso Cibus Tec 2026: più espositori, più spazio e una forte crescita della componente internazionale; Fiere di Parma: non solo cibo, menù più ricco con arte e outdoor; Parma: Scalo di Rimini artefice della crescita.
Economia parmense in crescita: Pil +0,7% nel 2026 e occupazione in aumentoSecondo le previsioni della Camera di commercio dell’Emilia basate su dati Prometeia, i servizi e l’industria sostengono la crescita, mentre calano costruzioni e agricoltura. Reddito delle famiglie in ... parmatoday.it
Pil, export e scuole in crescita: il territorio parmense nel rapporto sulla coesione socialeE’ un inedito grandangolo quello usato dalla Camera di commercio dell’Emilia per scattare l’immagine del territorio parmense che viene ora restituita dal primo Rapporto sulla Coesione sociale a Parma ... sassuolo2000.it
Martedì 17 febbraio 2026, ore 20.30 THE COST OF GROWTH di Thomas Maddens Ingresso unico: 10 euro : https://ticket.cinebot.it/astra3/evento/1414_the-cost-of-growth ‘The Cost of Growth. A chi appartiene l’economia’, co-prodotto facebook