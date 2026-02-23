Pil Confindustria | peggiora scenario inizio 2026 zavorra export e consumi

Confindustria segnala che la crescita del Pil in Italia si riduce a inizio 2026, a causa di un calo nelle esportazioni e nei consumi. Dopo un trimestre positivo, con un aumento dello 0,3%, la situazione si complica: i mercati internazionali mostrano segnali di rallentamento e le famiglie riducono gli acquisti. Le aziende del settore servizi, invece, continuano a registrare una certa vitalità. La fase di consolidamento si fa più evidente nel primo scorcio dell’anno.

Roma, 23 feb. (askanews) – Peggiora lo scenario a inizio 2026. In Italia, dopo il buon quarto trimestre 2025, con +0,3% per il Pil, trainato dagli investimenti del Pnrr, a gennaio migliora la fiducia delle famiglie e accelerano i servizi. La dinamica dell’industria resta volatile e la risalita lenta, penalizzata dal dollaro più svalutato e da consumi ancora fragili. Il costo dell’energia alto e in salita può scendere grazie alle norme approvate dal Governo. E’ il quadro che emerge dalla congiuntura diffusa dal Centro Studi di Confindustria. Continua il rincaro del prezzo del petrolio: 71 dollari al barile a febbraio (63 a dicembre). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

