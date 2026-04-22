asti buco nel muro in gioielleria per un colpo da mezzo milione di euro

Due malviventi hanno preso di mira una gioielleria di Asti, riuscendo a forare un muro per entrare e rubare gioielli per circa 500.000 euro. L'episodio richiama le modalità della banda del buco, già nota per furti simili. La polizia sta indagando sull'accaduto, senza ancora aver individuato i responsabili. La gioielleria si è accorta del furto al rientro, trovando danni alla parete e la merce scomparsa.

Un altro colpo - quasi - degno della banda del buco, quello con il quale due malviventi hanno svaligiato una gioielleria di Asti, portando a casa un bottino da mezzo milione di euro. Quasi, però, perché alla fine i banditi sono finiti in manette: la polizia astigiana è riuscita a identificare gli autori del furto dello scorso agosto grazie alle telecamere di sorveglianza, ai controlli del territorio in quei giorni e all'acquisizione dei transiti dai caselli autostradali. Entrambi hanno diversi precedenti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Buona sera. C'è qualcuno in zona Alba, Asti, Cuneo... Piemonte insomma, che noleggia furgoncini, furgoni, al lungo termine (un anno, due) Mi serve per la mia attività. Grazie mille. - facebook.com facebook