Due uomini sono stati fermati ad Asti con l’accusa di aver preso parte a un furto in una gioielleria del centro. I ladri sono entrati nel negozio attraverso un foro nel muro e hanno portato via gioielli per un valore superiore a mezzo milione di euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei sospettati, che sono stati condotti in custodia. La procura ha aperto un’indagine sull’accaduto.

Eseguiti due arresti dalla Squadra mobile di Asti che ha portato alla luce un furto aggravato ai danni di una gioielleria del centro cittadino. I responsabili sono stati individuati e fermati dopo un’indagine serrata, avviata subito dopo il colpo, che ha permesso di ricostruire le modalità e le fasi della rapina, avvenuta lo scorso agosto. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel mese di agosto, quando due malviventi hanno approfittato della temporanea chiusura di un locale adiacente alla gioielleria per mettere a segno il cosiddetto colpo della “banda del buco”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Colpo da mezzo milione in gioielleria ad Asti, ladri entrati da un buco nel muro: arrestati

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