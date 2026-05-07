Obiettivo centrato con la squadra più giovane della C | come è andata la stagione dell’Atalanta Under 23

La stagione dell’Atalanta Under 23 si è conclusa con una sconfitta ai playoff contro la Casertana, mettendo fine a un cammino che ha portato la squadra più giovane della Prima Categoria a centrare l’obiettivo per il terzo anno consecutivo. La formazione, nata ufficialmente tre anni fa, ha mostrato una crescita costante e ha confermato la sua presenza nel panorama calcistico giovanile. La stagione ha lasciato spazio a riflessioni e analisi per il futuro.

L’onorevole sconfitta ai playoff contro la Casertana ha fatto calare il sipario sulla stagione dell’ Atalanta Under 23, capace di raggiungere l’obiettivo per il terzo anno consecutivo, ovvero da quando la seconda squadra della Dea ha preso ufficialmente forma. Agli archivi è finita inoltre la prima annata griffata dalla guida tecnica di Salvatore Bocchetti. L’allenatore napoletano ha raccolto la pesante eredità di Francesco Modesto e al suo primo anno a Bergamo, nonostante un periodo di assestamento iniziale dovuto anche alla novità assoluta rappresentata dal girone C, ha centrato l’obiettivo e l’ha fatto sviluppando un progetto tecnico che con il trascorrere delle settimane e dei mesi ha preso sempre più consistenza e solidità, sulla traccia di quanto fatto nel biennio precedente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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