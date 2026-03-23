Napoli nuovo obiettivo per la stagione estiva | ringiovanire la squadra

Il Napoli sarà travolto da una ventata di cambiamento. Terminata la stagione, l’assetto del centrocampo potrebbe essere cambiato totalmente. La permanenza nella squadra di Stanislav Lobotka e di Frank Zambo Anguissa non è da dare per scontata. Anzi, tutt’altro. Uno dei due o entrambi potrebbero andare via, verso nuove avventure. Il mister Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna sono intenzionati ad abbassare l’età dei calciatori della rosa del club partenopeo. Il loro obiettivo è quello di ringiovanire la squadra, senza però ridurre al contempo la qualità del gioco. Riuscire a trovare un punto d’incontro tra le due esigenze non sarà affatto facile e non è da escludere che alcuni perni attuali potrebbero essere oggetto di cessioni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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