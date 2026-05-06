La riforma della Rai rimane bloccata a causa della mancanza del parere del ministero dell’Economia, richiesto da settimane. Le opposizioni minacciano di disertare la Commissione Bilancio se non verrà presentato il parere entro la prossima settimana. Nel frattempo, hanno chiesto a Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, di riferire ufficialmente in commissione sulla questione. La situazione resta in stallo senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Se sulla riforma della Rai, la prossima settimana, non dovesse arrivare il parere del ministero dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ancora mancante, le opposizioni hanno chiesto che il ministro riferisca in Commissione. A dirlo ieri il senatore Pd, Daniele Manca. Una presa di posizione arrivata dopo la dura lettera che le opposizioni avevano inviato nella mattinata di ieri ai presidenti delle commissioni Bilancio e Ambiente del Senato, per denunciare il blocco della riforma che si protrae da mesi. Tanto che le opposizioni hanno notificato ai presidenti Nicola Calandrini e Claudio Fazzone la volontà di bloccare la commissione Bilancio, qualora la riforma rimanesse impantanata.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Riforma Rai bloccata, le opposizioni minacciano: “O si esce dallo stallo o disertiamo la commissione Bilancio”. E chiedono a Giorgetti il parere del ministero ancora mancante

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Le opposizioni hanno scritto al presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini, e a Claudio Fazzone, presidente della commissione competente per materia, per sbloccare l'iter del ddl di riforma della Rai. #ANSA x.com