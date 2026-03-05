Antisemitismo via libera al ddl dal Senato | ecco le norme previste

Il Senato ha approvato il disegno di legge sull’antisemitismo. La decisione è arrivata dopo la discussione in aula, con le norme che prevedono nuove misure contro i reati di discriminazione e incitamento all’odio. La legge introduce specifiche sanzioni e strumenti di intervento per contrastare comportamenti antisemiti. Ora il testo passerà alla Camera per il voto definitivo.

(Adnkronos) – Via libera del Senato al ddl sull'antisemitismo. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il testo in 5 articoli, che adottata "la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima". Inoltre nel provvedimento non risultano previsioni di sanzioni penali, mentre si introduce la figura del "coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri".