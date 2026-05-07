Nuovo piano di pace di Trump Cnn | L’Iran dovrebbe rispondere oggi – La diretta

Secondo quanto riportato dalla Cnn, oggi si attende una risposta da parte di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti, con l’obiettivo di mettere fine alla guerra. La comunicazione arriva nel contesto di un nuovo piano di pace presentato dall’amministrazione americana. La notizia si inserisce in un quadro di tensione tra le parti coinvolte, con l’Iran che potrebbe fornire una risposta nelle prossime ore.

È attesa per oggi, scrive la Cnn, la risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Nelle ultime ore si è parlato di una replica da parte dell’Iran entro i prossimi due giorni, o comunque prima del viaggio di Donald Trump in Cina previsto per il 14-15 maggio. Il possibile accordo quadro, composto da una sola pagina, includerebbe anche un cessate il fuoco in Libano, separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut. A riferirlo è il giornalista di Axios Barak Ravid, secondo cui l’intesa – ancora in fase di definizione – avrebbe l’obiettivo di «porre fine alla guerra in tutta la regione, Libano compreso».🔗 Leggi su Open.online

Syria war: inside the battle for Aleppo

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