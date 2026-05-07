Iran Teheran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa – La diretta

Oggi l’Iran dovrebbe comunicare ai mediatori la propria risposta alla proposta degli Stati Uniti per porre fine al conflitto. La decisione arriva dopo che i rappresentanti di Teheran sono stati invitati a rispondere alle trattative avviate per trovare una soluzione diplomatica. La risposta dell’Iran, attesa nelle prossime ore, potrebbe influenzare gli sviluppi della crisi in corso nella regione.

L’ Iran dovrebbe consegnare oggi ai mediatori la sua risposta alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. È quanto riporta la Cnn sul suo sito, citando una fonte regionale. In precedenza, il presidente Donald Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avevano avuto “colloqui molto positivi” con l’ Iran nelle ultime 24 ore. Donald Trump ribadisce che gli iraniani “vogliono fare un accordo”, ma “non possono avere un’arma nucleare”. I leader iraniani, ha detto il presidente parlando mercoledì sera nello Studio Ovale, “sono morti” e “credo che abbiamo vinto”. Guerra in Iran – La diretta di oggi giovedì 7 maggio L’Iran dovrebbe consegnare oggi ai mediatori la sua risposta alla proposta statunitense di porre fine alla guerra.🔗 Leggi su Lapresse.it

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L’Iran risponde alla proposta USA in 15 punti: ecco le sue richieste

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