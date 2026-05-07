Nuovo percorso ciclabile in arrivo | i dettagli

Un nuovo percorso ciclabile sarà realizzato in città, come si legge in un documento pubblicato recentemente sull'albo pretorio del Comune. Il progetto riguarda il terzo lotto del settore Ponente ed è incluso nel piano finanziato dal Pnrr. La realizzazione del tratto si inserisce nel piano di sviluppo delle infrastrutture ciclabili approvato dall’amministrazione comunale. I dettagli sul progetto sono stati resi noti tramite il documento ufficiale pubblicato online.

Nuovo percorso ciclabile in arrivo in città, lo si apprende da un documento pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Genova nelle ultime ore, riferimento al terzo lotto Ponente nell'ambito del piano finanziato dal Pnrr. Le strade coinvolte sono a Sestri Ponente, tra via Siffredi, via Giotto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Tra leggenda e realtà sulla costa maceratese la prima tappa della sirena Miti Notizie correlate AEW: In arrivo un nuovo PPV, ecco i dettagliLa AEW potrebbe essere pronta ad aggiungere un nuovo pay-per-view al proprio calendario. Milano, in arrivo una nuova squadra di Hockey ghiaccio e un nuovo impianto: siamo ai dettagliA ore se ne saprà di più: ma il progetto di un nuovo palazzo del ghiaccio a Rho Fiera, eredità “morale” dell’Olimpiade di Milano Cortina 2026 e degli... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tra il Po e le valli, inaugura la nuova ciclabile; Nuovo piano regionale della mobilità ciclistica: rete di 25 percorsi; Nuovo percorso ciclabile in arrivo: i dettagli; Una nuova pista ciclabile attraverserà la zona di Verona Sud. Valle dello Stubai: ciclisti in viaggio tra le Alpi e oltre confine, i molti modi di vivere il nuovo Percorso CiclabileValle dello Stubai: ciclisti in viaggio tra le Alpi e oltre confine, i molti modi di vivere il nuovo Percorso Ciclabile ... turismoitalianews.it Approvata la nuova pista ciclabile che attraversa Verona Sud: il percorsoVerona si dota di un nuovo importante itinerario ciclabile: approvata la nuova pista ciclabile che attraversa Verona Sud. veronaoggi.it Un atto di responsabilità civica e umana per non lasciare indietro nessuno. Il Consorzio Sociale Ambito S10, in collaborazione con la Cooperativa Iris e l’Associazione “Il Cortile”, presenta un nuovo percorso di formazione gratuito dedicato all’affido familiare. - facebook.com facebook Al via la Italy TASTE Academy! Parte il nuovo percorso formativo di @CamComTorino dedicato al turismo enogastronomico 6 maggio 2026 In collaborazione con Unioncamere Piemonte, esploreremo il Nudging e la comunicazione strategica! to.camc x.com