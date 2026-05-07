Rotondo come negli anni ’80 | il nuovo stemma dell’Atalanta

Il nuovo stemma dell’Atalanta sarà rotondo come quelli utilizzati negli anni Ottanta. La presentazione ufficiale è prevista per il 22 maggio, giorno in cui la squadra ricorda la vittoria in Europa League. Non sono stati ancora rivelati dettagli sul design, ma si sa che l’obiettivo è riprendere uno stile già utilizzato in passato. La modifica fa parte di un aggiornamento del marchio del club.

LA NOVITÀ. Il club dovrebbe presentarlo il prossimo 22 maggio, nell’anniversario della vittoria dell’Europa League. L’indizio sui social. Ieri mattina (6 maggio), canali social dell’Atalanta. Spunta un video con un bimbo protagonista. Si stende sul letto, è pensieroso. Osserva una fotografia poggiata sul comodino: c’è lui, allo stadio, con quella che ha tutta l’aria d’essere una sorella maggiore. All’improvviso si alza e si siede alla scrivania. Davanti un foglio bianco, nella mano un pennarello blu. Disegna la parte centrale dello stemma dell’Atalanta. Il video si chiude, con una data in sovraimpressione: 22 maggio 2026. Non un giorno come gli altri.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Rotondo come negli anni ’80: il nuovo stemma dell’Atalanta Notizie correlate ‘Anni Luce’ con Lola Ponce apre il BCT10: al Teatro Romano un viaggio negli anni ’80 e ’90Tempo di lettura: 3 minutiBenevento si prepara ad accogliere “Anni Luce”, il nuovo grande concert show ideato e diretto da Antonio Frascadore, che... “Sì, stiamo insieme”. Sex symbol negli anni ’80 e star della tv, dopo anni escono allo scoperto e scioccano tuttiLe voci circolavano da settimane, alimentate da indiscrezioni sempre più insistenti e da qualche avvistamento sospetto, ma adesso è arrivata la... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Rotondo come negli anni ’80: il nuovo stemma dell’Atalanta; In ricordo del Prof. Uberto Rotondo, un vero Maestro; San Giovanni Rotondo. Il card. Parolin celebra i 70 anni di Casa sollievo della sofferenza; San Giovanni Rotondo (FG), Casa Sollievo della Sofferenza compie 70 anni: Fedeltà alla carità sanitaria. Dal 7 al 10 maggio a Porto Rotondo attesi 150 espositori. Obiettivo: trasformare l’attrattività turistica in opportunità industriale - facebook.com facebook